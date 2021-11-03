رابطة الأندية تعلن حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 18:57 كتب : FilGoal حمدي فتحي - الأهلي ضد البنك الأهلي الدوري المصري الأهلي حمدي فتحي نرشح لكم أخر الأخبار فيلايني: بكيت بعد إقالة مويس من مانشستر يونايتد.. استحق الحصول على وقت 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري السد القطري: نرحب بوفد برشلونة.. ولكننا متمسكون بـ تشافي 45 دقيقة | الدوري الإسباني مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا ليكيب: فاران يغيب عن مانشستر يونايتد لشهر ساعة | الدوري الإنجليزي تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي في ميلان ضد بورتو من أجل الفرصة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا رابطة الأندية تعلن حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري ساعة | الدوري المصري تشكيل ليلة الأبطال – ريال مدريد بالقوة الضاربة ضد شاختار ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك السد القطري: نرحب بوفد برشلونة.. ولكننا متمسكون بـ تشافي قائمة الزمالك - الأبيض بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي.. وعودة أوباما ليكيب: فاران يغيب عن مانشستر يونايتد لشهر الأكثر مشاهدة 1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 4 طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 دينامو كييف 1 برشلونة انتهت دوري أبطال أوروبا 2 أتالانتا 2 مانشستر يونايتد انتهت دوري أبطال أوروبا 5 بايرن ميونيخ 2 بنفيكا انتهت دوري أبطال أوروبا 4 يوفنتوس 2 زينيت انتهت دوري أبطال أوروبا 2 فياريال 0 يانج بويز انتهت دوري أبطال أوروبا 1 ريال مدريد 1 شاختار دونتسك مباشر 42:38 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي - كلوب بروج لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - باريس سان جيرمان لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - شيريف - إنتر ميلان لم تبدأ 22:00 الدوري المصري - بيراميدز - الاتحاد السكندري لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - الإسماعيلي لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - الجونة - فاركو لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - المقاولون العرب - طلائع الجيش لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 15:00