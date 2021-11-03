حسين لبيب يحضر مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 18:18

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب في مران الزمالك

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك على حضور مران فريقه الجماعي الأخير قبل الدخول في المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.

وحضر لبيب المران رفقة محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة، وحسين السمري المدير التنفيذي للنادي وحسين السيد وهاني بيرزي عضوي اللجنة وطارق جبريل المدير المالي، وذلك من أجل مؤازؤة اللاعبين.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران.

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وأكد أعضاء اللجنة خلال الجلسة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي المتصدر.

الزمالك حسين السيد الدوري المصري
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