كما انفرد في الجول - إيقاف كريم بامبو 4 أشهر

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 4 أشهر لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وتبدأ فترة الإيقاف لمدة 4 أشهر بدءا من 5 سبتمبر 2021، تنتهي يوم 5 يناير المقبل.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق فإن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أبلغت نادي البنك الأهلي بالفعل بقرار إيقاف كريم بامبو لمدة 4 أشهر.

وتحدث كريم حسن شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس 2" سابقا موضحا الأمر قائلا: "ما حدث مع كريم بامبو خطأ غير مقصود تناول اللاعب أحد الأدوية للتخسيس والتي تساعد على زيادة نسبة حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة وهو لم يكن يعرف ذلك".

وشدد "هي ليست مادة منشطة بل محظورة فقط، وأجرى فحص بعد إحدى المباريات وبالتالي تم إيقافه ولا نعرف مدة إيقافه وحصلنا على الإخطار بإيقافه".

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن تلقيه إخطارا بإيقاف كريم بامبو بسبب إيجابية عينته في تحليل المنشطات الذي خضع له.

وسجل بامبو الموسم الماضي 12 هدفا مع البنك الأهلي في الدوري المصري متصدرا ترتيب هدافي الفريق بالتساوي مع أحمد علي.

كريم بامبو انضم إلى البنك الأهلي بشكل كامل هذا الموسم بعقد لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موسم قضاه معارا من الزمالك في الموسم الماضي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.