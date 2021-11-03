مدافع سيتي: علينا إسقاط بروج من أجل دخول دربي مانشستر بثقة أكبر

يؤمن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه عليه العودة لطريق الانتصارات وذلك في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ليدخل مواجهة دربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد بمعنويات عالية.

ويستقبل سيتي منافسه كلوب بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن نتمكن من تقديم نفس أداء لقاء الذهاب أمام بروج الذي انتهى لصالحنا بنتيجة 5-1".

وأضاف "من المهم بعد آخر مباراتين أن نعود إلى المسار الصحيح ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك أمام بروج".

وواصل "خسرنا أمام وست هام وكريستال بالاس، انخفض مستوانا في آخر مباراتين، وأفضل شيء هو أنه يمكننا تصحيح الأمور بالفوز على الفريق البلجيكي".

وشدد "إنه أسبوع مهم بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى تعزيز الروح المعنوية حتى نتمكن من الفوز بهذه المباراة ودخول دربي مانشستر بشكل أفضل وثقة أكبر مما لدينا في الوقت الحالي".

سيتي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج المجموعة بلا نقاط.

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