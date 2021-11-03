مدافع سيتي: علينا إسقاط بروج من أجل دخول دربي مانشستر بثقة أكبر

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يؤمن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه عليه العودة لطريق الانتصارات وذلك في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ليدخل مواجهة دربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد بمعنويات عالية.

ويستقبل سيتي منافسه كلوب بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن نتمكن من تقديم نفس أداء لقاء الذهاب أمام بروج الذي انتهى لصالحنا بنتيجة 5-1".

أخبار متعلقة
إيمري يعلن موقفه من تدريب نيوكاسل: فياريال هو منزلي لوكاتيلي: الفوز على زينيت نقطة انطلاق جديدة لـ يوفنتوس أليجري: حققنا أول أهداف الموسم هندرسون: صلاح مستمر في التألق لهذه الأسباب

وأضاف "من المهم بعد آخر مباراتين أن نعود إلى المسار الصحيح ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك أمام بروج".

وواصل "خسرنا أمام وست هام وكريستال بالاس، انخفض مستوانا في آخر مباراتين، وأفضل شيء هو أنه يمكننا تصحيح الأمور بالفوز على الفريق البلجيكي".

وشدد "إنه أسبوع مهم بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى تعزيز الروح المعنوية حتى نتمكن من الفوز بهذه المباراة ودخول دربي مانشستر بشكل أفضل وثقة أكبر مما لدينا في الوقت الحالي".

سيتي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج المجموعة بلا نقاط.

كايل ووكر مانشستر سيتي مانشستر يونايتد كلوب بروج
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورييري ديلو سبورت: أياكس قد ينقذ مسيرة إريكسن ساعة | أوروبا
كما انفرد في الجول - إيقاف كريم بامبو 4 أشهر ساعة | الدوري المصري
مدافع سيتي: علينا إسقاط بروج من أجل دخول دربي مانشستر بثقة أكبر ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري يعلن موقفه من تدريب نيوكاسل: فياريال هو منزلي 2 ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تتذكر أبرز نتائج مباريات القمة؟ 2 ساعة | لعبة في الجول
محاميه لـ في الجول: مركز التسوية والتحكيم رفض طعن الزمالك ضد إلغاء غرامة الشناوي 2 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف مدى تطور حالة رزاق سيسيه 2 ساعة | الدوري المصري
لوكاتيلي: الفوز على زينيت نقطة انطلاق جديدة لـ يوفنتوس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند