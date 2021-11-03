محاميه لـ في الجول: مركز التسوية والتحكيم رفض طعن الزمالك ضد إلغاء غرامة الشناوي

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 14:45

كتب : حامد وجدي

أحمد الشناوي - مصر - جنوب إفريقيا

كشف محمد الركباني محامي أحمد الشناوي حارس بيراميدز، أن مركز التسوية والتحكيم قد رفض طعن الزمالك ضد حكم إلغاء غرامة اللاعب لصالح ناديه السابق.

وقال الركباني لـ FilGoal.com: "الشناوي بهذا الشكل غير مطالب برد أي مبلغ مالي للزمالك".

وأوضح "بعد انتقال الشناوي إلى بيراميدز عام 2018 رفع نادي الزمالك دعوى ضد اللاعب في اتحاد الكرة تطالبه بإعادة قيمة عقده البالغة 8 ملايين جنيه".

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وشدد "اتحاد الكرة آنذاك حكم لصالح نادي الزمالك، وإيقاف الشناوي حال عدم السداد. أخذنا الملف لمركز التسوية والتحكيم وقدمنا طعنا ضد الزمالك والاتحاد وتم قبول الطعن بإلغاء القرار الصادر من اتحاد الكرة".

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وكشف "طعن الزمالك على هذا القرار، لكن لجنة الاستئناف ومركز التسوية والتحكيم رفضا طعن الزمالك، وأقرت القرار الصادر، ليصبح القرار نهائيا ولم يعد الشناوي مطالبا بدفع مبالغ مالية".

وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة قد ألزمت الحارس بتسديد المبلغ للزمالك، بعدما قدم النادي مذكرة ضده نظير تجديد عقده، ورفضه رد المبلغ بعد الانتقال إلى بيراميدز، إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى ذلك القرار.

وارتكن الحارس، حسبما علم FilGoal.com، أنه قبل انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز، قد مدد عقده مع الزمالك وحصل على 8 مليون جنيه كمقدم تعاقد، وتضمن العقد شرطا جزائيا قدره مليون ونصف المليون دولار.

ولكن، بعد ذلك انتقل الشناوي من الزمالك إلى بيراميدز مقابل 3 مليون دولار.

ولعب الشناوي للزمالك بين عامي 2014 و2018، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

أحمد الشناوي بيراميدز الزمالك
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