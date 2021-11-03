طبيب الزمالك يكشف مدى تطور حالة رزاق سيسيه

أجرى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك قياسات عضلية وطبية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وصرّح أسامة لموقع النادي قائلا: "هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا".

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.

وشدد على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لــ رزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

وأتم قائلا: "موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق".

المهاجم البالغ 22 عاما انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات إجمالا.

وخرج سيسيه معارا للاتحاد السكندري عدة مرات خلال المواسم الماضية، قبل أن يعود أخيرا للزمالك.