طبيب الزمالك يكشف مدى تطور حالة رزاق سيسيه

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 14:39

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك

أجرى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك قياسات عضلية وطبية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرّح أسامة لموقع النادي قائلا: "هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا".

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.

أخبار متعلقة
طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة أوباما.. وموقف رزاق سيسيه مران الزمالك - انتظام طارق حامد وكارتيرون يطمئن على سيسيه مران الزمالك - تواجد طارق حامد قبل السفر إلى كينيا.. وسيسيه وحفني يواصلان التأهيل خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد عقد سيسيه

May be an image of 1 person, standing, footwear and indoor

وشدد على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لــ رزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

وأتم قائلا: "موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق".

المهاجم البالغ 22 عاما انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات إجمالا.

وخرج سيسيه معارا للاتحاد السكندري عدة مرات خلال المواسم الماضية، قبل أن يعود أخيرا للزمالك.

رزاق سيسيه الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدافع سيتي: علينا إسقاط بروج من أجل دخول دربي مانشستر بثقة أكبر 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيمري يعلن موقفه من تدريب نيوكاسل: فياريال هو منزلي 17 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تتذكر أبرز نتائج مباريات القمة؟ 35 دقيقة | لعبة في الجول
محاميه لـ في الجول: مركز التسوية والتحكيم رفض طعن الزمالك ضد إلغاء غرامة الشناوي 51 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف مدى تطور حالة رزاق سيسيه 58 دقيقة | الدوري المصري
لوكاتيلي: الفوز على زينيت نقطة انطلاق جديدة لـ يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
جاسبريني: قلت لـ رونالدو أذهب إلى الجحيم ساعة | دوري أبطال أوروبا
عضو مجلس المصري: لا نشعر بالقلق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند