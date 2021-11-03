لوكاتيلي: الفوز على زينيت نقطة انطلاق جديدة لـ يوفنتوس

يعتقد مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس أن فوز فريقه على زينيت سان بطرسبرج وضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أوروبا بمثابة نقطة انطلاق جديدة للبيانكونيري هذا الموسم.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين وصنع هدفا في الفوز على الفريق الروسي ليقود يوفنتوس لحجز مقعده بشكل رسمي في ثمن النهائي، بينما يعاني الفريق في الدوري الإيطالي باحتلال المركز التاسع.

وقال لوكاتيلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تحتاج في مثل هذه اللحظات إلى لاعبين أقوياء وهذا ما أثبتناه أمام زينيت".

وأضاف "نحن مجموعة متحدة للغاية ويجب أن يمثل الفوز على زينيت نقطة انطلاق جديدة".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة ونحتاج إلى اكتساب الثقة بعد هذه المباراة والاستمرار في تنفيذ تعليمات المدرب".

وأتم "تمكنا من الوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا قبل نهاية مرحلة المجموعات بمباراتين، لكن علينا الآن التقدم بشكل أكبر في الدوري لإعادة يوفنتوس إلى المركز الذي يستحقه".

ويبتعد يوفنتوس عن نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ16 نقطة.

وتعد تلك المرة الثالث التي يفوز فيها يوفنتوس في أول 4 مباريات بدور المجموعات من دوري الأبطال بعد موسمي 1995-96 2004-05.

وتأهل يوفنتوس لدور الـ 16 من دوري الأبطال رفقة بايرن ميونيخ الذي تصدر المجموعة الخامسة.