جاسبريني: قلت لـ رونالدو أذهب إلى الجحيم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - جيان بيرو جاسبريني

يشعر جيان بيرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا بقليل من الندم بعد التعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، كما أشاد بـ كريستيانو رونالدو بعدما سجل ثنائية.

رونالدو سجل هدف الفوز القاتل في الذهاب على ملعب أولد ترافورد، وسجل ثنائية أمس الثلاثاء خطف بها نقطة التعادل في الدقيقة 91.

وقال جاسبريني عبر شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية": "البعض يقول أن كريستيانو رونالدو مشكلة، تخيل رونالدو مشكلة! نادرا ما يسدد خارج المرمى ونصف تسديداته تتحول لأهداف، والنصف الآخر يتصدى له الحراس".

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وأضاف ضاحكا "قلت لرونالدو بعد نهاية المباراة شيئا بالإيطالية بأن يذهب إلى الجحيم".

وأكمل "كانت ليلة رائعة، بدون لحظة رونالدو الذهبية كانت ستكون أفضل، لكننا احتفلنا أمام جماهيرنا أمام أحد أكبر أندية أوروبا".

وأردف "الفوز كان سيصبح مثيرا، وكنا قريبين ونشعر بالفخر، 80% شعور بالسعادة و20% بالندم، لأن استقبال الأهداف في الوقت القاتل مُحبط، الفوز كان سيعطينا دفعة في التأهل".

وأتم "لا زالت لدينا الفرصة ونشعر بالفخر للعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد، الموقف صعب، علينا رؤية ماذا سيفعل فياريال ومانشستر يونايتد، لكن بإمكاننا الاعتماد على نتائجنا".

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تلقي خسارة أمام أتالانتا الإيطالي كادت تصعب موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاده للتعادل في الوقت القاتل.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال الإسباني وبفارق الأهداف فقط.

بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

مانشستر يونايتد أتالانتا جاسبريني ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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