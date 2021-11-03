عضو مجلس المصري: لا نشعر بالقلق

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

محمد عنتر مع المصري أمام غزل المحلة

لا يشعر مجلس إدارة المصري بالقلق بعد تعادل الفريق في الجولتين الافتتاحيتين للدوري، بحسب حسن عمار عضو المجلس.

وقال عمار، عقب تعادل فريقه مع غزل المحلة 1-1 ثم سموحة 0-0: "معين الشعباني تولى المسؤولية قبل 20 يوما من انطلاق الدوري، لا نشعر بالقلق، لأنه لم يحصل على وقته لإعداد الفريق".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت: "نثق أن أداء الفريق سيكون أفضل، نحاول أن نتجاوز فترة بداية الموسم من انتقالات جديدة وموسم الانتخابات المقررة يوم 14 ديسمبر وغيرها من الأمور".

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وأتم "باب الترشح سيغلق اليوم، ولم يترشح أحد من المجلس الحالي حتى الآن.. ومن جانبي لن أخوض السباق، لانشغالي بعضوية مجلس الشعب، ومستعد لمساعدة النادي من خارج المجلس".

ويحتل المصري المركز الـ 11 في الدوري بنقطتين.

في الدوري المصري حسن عمار
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