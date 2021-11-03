موندو ديبورتيفو: مسؤولا برشلونة يسافران إلى قطر للحصول على خدمات تشافي

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - ماتيو إليماني - رافا يوستي

سافر رافا يوستي نائب رئيس برشلونة وماتيو إليماني المدير الرياضي اليوم الأربعاء لبدء التفاوض مع مسؤولي نادي السد القطري للحصول على خدمات تشافي هيرنانديز لتدريب النادي الكتالوني.

ولم يسافر خوان لابورتا رئيس النادي وبقى في برشلونة بحسب إذاعة راديو كتالونيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن سيرجي باراخوان سيظل مديرا فنيا لبرشلونة في مواجهة سيلتا فيجو الأسبوع المقبل بالدوري.

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وسيلتقي يوتسي وإليماني مع مسؤولي السد القطري للتفاوض على رحيل تشافي من تدريب النادي القطري الذي يستمر تعاقده لعامين.

أضاف التقرير أن لابورتا لم يسافر لخوض المفاوضات بناء على رغبة كبار قادة النادي القطري.

Yuste, en el aeropuerto camino de Doha

وأكمل التقرير أن تشافي وبرشلونة توصلا لاتفاق، وسيحصل لاعب برشلونة السابق على راتب أقل مما يتقاضاه في قطر مع وجود حوافز تتناسب مع الأهداف.

وكشفت قناة TV3 الكتالونية أن تشافي سيوقع على عقد عامين ونصف.

وأشار التقرير أن تشافي يركز على مباراته الحاسمة اليوم ضد الدحيل في دوري نجوم قطر.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز السد القطري برشلونة
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