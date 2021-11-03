أليجري: حققنا أول أهداف الموسم

يؤمن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه حقق أول أهداف موسمه حين ضمن التأهل لدور الـ16 من دوري أوروبا بالفوز على زينيت سان بطرسبرج الروسي 4-2 في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين وصنع هدفا في الفوز على الفريق الروسي ليقود يوفنتوس لحجز مقعده بشكل رسمي في ثمن النهائي.

وقال أليجري: "قدمنا أداءً جيدا أمام زينيت من الناحية الفنية، كان من المهم تحقيق الفوز بعد ما حدث في مباراتي ساسولو وفيرونا بالدوري".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الأمر الأكثر أهمية هو تحقيق أول أهداف الموسم بالتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وتابع "كان يجب أن نستحوذ على الكرة بشكل أفضل، وألا نخاطر، ولكن الأداء بشكل عام كان إيجابيا".

وواصل "صمدنا من الناحية البدنية ولهذا السبب اخترت عدم القيام بتغييرات حتى العشر دقائق الأخيرة".

وأتم أليجري "سنخوض مباراة مهمة للغاية يوم السبت ضد فيورنتينا وهو فريق مميز من الناحية الفنية".

وتعد تلك المرة الثالث التي يفوز فيها يوفنتوس في أول 4 مباريات بدور المجموعات من دوري الأبطال بعد موسمي 1995-96 2004-05.

وتأهل يوفنتوس لدور الـ 16 من دوري الأبطال رفقة بايرن ميونيخ الذي تصدر المجموعة الخامسة.