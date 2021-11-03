سلة الزمالك لـ في الجول: أنس أسامة يسافر إلى قطر للعلاج بعد يومين.. وخطوة من الإدارة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 13:30

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - مصر سلة

كشف ياسر عبد الوهاب مدرب عام فريق كرة سلة الزمالك، عن سفر لاعب الفريق أنس أسامة إلى قطر خلال يومين.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "أنس أسامة يسافر إلى أكاديمية أسباير في قطر للعلاج خلال يومين".

وأوضح "مجلس إدارة الزمالك سيتكفل بمصاريف السفر والعلاج الخاصة باللاعب".

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وأصيب أنس أسامة بتمزق في غضروف الكتف خلال مواجهة مصر الافتتاحية أمام إفريقيا الوسطى في بطولة إفريقيا.

أسامة (26 عاما) لعب في فريق جامعة لويسفيلي الأمريكي بين 2014 و2018، قبل أن يتحوّل لتمثيل الزمالك ويحصد معه لقب الدوري مرتين.

وساهم أسامة في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة، قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة إفريقيا الوسطى بأولى مباريات مصر في بطولة إفريقيا.

وقضى أسامة فترة معايشة مع فريق تورونتو رابتورز الكندي في دورة NBA الصيفية بالشهر الفائت.

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