ليلة الأبطال - ماذا يحتاج كل فريق للتأهل لدور الـ 16

تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي قد تحسم فيها بعض الفرق التأهل بشكل رسمي لدور الـ 16 من المسابقة، كما قد تودع أندية أخرى البطولة.

المجموعة الأولى

لن يحسم أي فريق تأهله بشكل مباشر في الجولة الحالية، لكن قد يخسر لايبزج فرصته في التأهل بشكل رسمي حال خسارته أمام باريس سان جيرمان وفوز مانشستر سيتي على كلوب بروج.

ويحتاج باريس سان جيرمان لأربع نقاط من أجل جسم تأهله رسميا، بينما يحتاج مانشستر سيتي لخمس نقاط لحسم تأهله دون النظر إلى نتائج باقي الفرق.

الترتيب:

1- باريس سان جيرمان(7)

2- مانشستر سيتي(6)

3- كلوب بروج(4)

4- لايبزج(0)

المجموعة الثانية

ليفربول قد يحسم تأهله مباشر في حالة فوزه على أتليتكو مدريد بينما سينتظر الفريق الإسباني للجولة الأخيرة للضمان بشكل رسمي في حال فوز بورتو على ميلان.

وقد يودع ميلان فرصة التأهل بشكل رسمي في حال هزيمته أمام بورتو مع فوز أتليتكو مدريد على ليفربول.

الترتيب:

1- ليفربول (9)

2- أتليتكو مدريد (4)

3- ليفربول (4)

4- ميلان (0)

المجموعة الثالثة

أياكس سيحسم تأهله بشكل مباشر في حال الفوز على بوروسيا دورتموند، أو في حالة التعادل مع عدم فوز سبورتنج لشبونة.

وفي حالة فوز دورتموند مع عدم فوز بيشكتاش، فسيخسر الفريق التركي فرصته بشكل رسمي للتأهل.

الترتيب:

1- أياكس (9)

2- دورتموند (6)

3- سبورتنج لشبونة (3)

4- بيشكتاش (0)

المجموعة الرابعة

لن يحسم أي فريق تأهله بشكل مباشر من المجموعة الرابعة في تلك الجولة، ولكن شاختار قد يخرج رسميا من البطولة في حالة الهزيمة أمام ريال مدريد مع فوز شيريف تيراسبول على إنتر ميلان.

الترتيب:

1- شيريف تيراسبول (6)

2- ريال مدريد (6)

3- إنتر ميلان (4)

4- شاختار دونيتسك (1)