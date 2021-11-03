مدرب برشلونة: لا أعرف أين سأكون يوم السبت.. وأنا متأكد من أن الفريق سيتحسن

لا يعرف سيرجي باراخوان مدرب برشلونة ما إذا كان سيقود الفريق في مباراة يوم السبت أمام سيلتا فيجو أم لا.

باراخوان هو المدرب المؤقت الي أعلن برشلونة تعيينه خلفا لرونالد كومان الذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو.

وفاز برشلونة على دينامو كييف بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال باراخوان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا أعمل وأفكر في الغد فقط، لقد فزنا ويجب أن نستمتع بذلك وما أعرفه فقط إننا يجب أن نبدأ في الإعداد لمباراة سيلتا فيجو عند عودتنا لإسبانيا".

واستمر "لا أعرف إذا كنت سأكون موجود يوم السبت في بالايدوس أم يوهان كرويف، كمشجع لبرشلونة يجب أن أقول إن المباراة كانت مهمة جدا للنادي، لقد ذكرت اللاعبين بأننا لم نفز بعد خارج أرضنا هذا الموسم ومدى أهمية استمرار الكيان في هذه المسابقة".

وأكمل "كان علينا الفوز بأي طريقة، الجميع يرعف إنها مباراة مهمة جدا، كان من الممكن أن تشعر بالتوتر وفي النهاية في غرفة تغيير الملابس لقد تغيرت الوجوه، عندما تعتمد على نفسك تحرر نفسك وتبني الثقة، ودعنا نرى ما وصلنا إليه يوم السبت".

وشدد "التواجد هنا وتمثيل هذا النادي الذي منحني كل شيء، أنا أعيش هنا كما لو كان فريقي، إذا أظهرت الشكوك لن يؤمن اللاعبين بي ولن يجدي ما نفعله نفعا، لا يمكنني التفكير في المدة سأكون فيها هنا، أنا أحب النادي وأفعل كل ما في وسعي وأؤمن بالعمل والطريقة التي حققنا بها الفوز، هذا يساعد على العمل بشكل أفضل ويتفهم اللاعبون رسالة المدرب بشكل أفضل".

وتحدث باراخوان عن مشكلة أجويرو الصحية قائلا: "لقد تحدثت معه قليلا، ولكن بسبب الشخص الذي هو عليه، علينا مساعدته وتشجيعه على التعافي بسرعة، سنحتفل جميعا بشفاؤه معا، إنه لاعب رائع ويساعد في تحقيق الفوز ويساهم في تحرير فاتي وديباي".

وأضاف "ديمبيلي لاعب مختلف، لديه إمكانية العبور في الواحد ضد واحد وسرعته كبيرة، رؤيته في المباراة تجذب إثنين من اللاعبين في كل مرة، من دواعي سروري إن اللاعبين العائدين من الإصابة قد أرادوا المشاركة".

وأتم "لقد جئنا في وقت صعب مع العديد من الإصابات وتمكنا من مواجهة المباراة بشكل جيد، لقد نجحنا في إبطال مفعول هجماتهم المرتدة وعلينا أن نكون سعداء، أنا متأكد أن الفريق سيتحسن".

بذلك الفوز وصل برشلونة للنقطة السادسة في المركز الثاني بفارق تقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

تشير التقارير إلى أن مباراة دينامو كييف قد تكون الأخيرة هي أو سيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني، في ظل تأكيدات اقتراب تشافي هيرنانديز مدرب السد الحالي من تولي زمام أمور الفريق في الفترة المقبلة.