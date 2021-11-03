مران الزمالك - على رأسهم شيكابالا.. برنامج تأهيلي لسباعي الأبيض قبل القمة

خاض سباعي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية ثم فقرة فنية على هامش المران الصباحي اليوم الأربعاء.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ومحمود شبانة وأحمد زكي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" لاعبو الزمالك الفقرات اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاء ذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى اللاعبون التدريبات تحت قيادة أحمد عصمت مدرب التأهيل والأحمال بالفريق، وكانت عبارة عن جري حول الملعب وإطالات، بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى .

كما خاص اللاعبون تدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات بجزء صغير من الملعب، أعقبها تنفيذ بعض الجمل الخططية الخاصة.

وشهد المران خوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في جزء من الملعب لعدة دقائق ظهر خلالها اللاعبون بجاهزية تامة.

ويخوض لاعبو الزمالك التدريبات على مجموعتين استعدادا للقاء القمة المقرر له في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب.