ما الذي يقف بين الشناوي وحراسة مرمى الأهلي ضد الزمالك

مازال الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وطبيب الفريق أحمد أبو عبلة، ومدرب الحراس ميشيل إياناكون، يدرسون فكرة مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بشكل أساسي أمام الزمالك.

وكان الشناوي يحتاج لـ 5 أسابيع للتعافي تماما من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي ألمت به في مباراة المنتخب ضد ليبيا يوم 11 أكتوبر.

ولكن بعد حوالي 3 أسابيع من إصابته، عاد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل الأسبوع الأخير من فترة علاجه.

مصدر بالأهلي قال لـ FilGoal.com إن مشاركة الشناوي في المران جاءت في "الفترة الآمنة بعد التعافي الطبي، وهو الأمر الذي يحسمه اللاعب المصاب نفسه بعد الالتئام".

وأضاف المصدر "الشناوي أكد تعافيه وعدم شعوره بأي آلام بعد مشاركته في التدريب، ولم يشك من أي شيء".

وبالتالي، تم إحالة الأمر لإيانكون مدرب الحراس، للتأكد من جاهزيته الفنية للتعامل مع مختلف المواقف والتأكد من تماثله التام للشفاء.

ومازال الجهاز الفني يدرس الموقف، في ظل وجود حالة من التخوف من المجازفة بإشراكه أساسيا ضد الزمالك، إلا أن رغبة الحارس تقف أمام ذلك التخوف بقوة.

ومن المنتظر أن يحسم مران اليوم الأربعاء وغدا الخميس موقف الشناوي بشكل كامل من المشاركة أمام الزمالك.