قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل وغياب ناصر منسي ضد الاتحاد السكندري

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 12:29

كتب : Filgoal Team

فريق بيراميدز

عاد إبراهيم عادل لقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد على ملعب الدفاع الجوي غدا الخميس في الثامنة مساء.

وتواصل غياب ناصر منسي لأسباب فنية، ويغيب أحمد أيمن منصور، فيما تواصل غياب إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف بسبب الإصابة.

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فيما عاد إبراهيم عادل للقائمة بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد فاركو.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 6 نقاط يليه الاتحاد رابعا برصيد 4 نقاط.

قائمة بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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