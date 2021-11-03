قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل وغياب ناصر منسي ضد الاتحاد السكندري

عاد إبراهيم عادل لقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد على ملعب الدفاع الجوي غدا الخميس في الثامنة مساء.

وتواصل غياب ناصر منسي لأسباب فنية، ويغيب أحمد أيمن منصور، فيما تواصل غياب إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف بسبب الإصابة.

فيما عاد إبراهيم عادل للقائمة بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد فاركو.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 6 نقاط يليه الاتحاد رابعا برصيد 4 نقاط.