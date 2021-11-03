رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام أتليتكو مدريد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفوز الريدز يعني ضمان التأهل لدور الـ16 فالفريق يحتل الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات.

في حالة مشاركة صلاح أمام أتليتكو ليل الأربعاء ستصبح المباراة الأوروبية رقم 50 في مسيرته مع ليفربول، ولم يصل لهذا الرقم مع الريدز من قبل سوى 23 لاعبا.

لو نجح صلاح في تسجيل هدفين في شباك يان أوبلاك سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ثنائية في 3 مباريات أوروبية متتالية.

فقد هز قائد منتخب مصر شباك بورتو مرتين في الجولة الثانية، ثم أحرز ثنائية أخرى أمام أتليتكو مدريد في لقاء الجولة الثالثة.

ويسعى صلاح للاقتراب أكثر من الرقم القياسي الذي يحمله ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، كأكثر لاعب سجل أهدافا لفريق إنجليزي في منافسات دوري الأبطال (36 هدفا)، بينما أحرز المصري 30 هدفا حتى الآن.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.