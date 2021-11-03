ناجلسمان: هناك فرق جيدة في دوري الأبطال ونحن أحدها

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 11:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

يرى يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ أن فريقه أحد أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيح على بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "كان من الممتع مشاهدة المباراة، ولكننا استقبلنا هدفين بالطبع ولكننا ناقشنا ذلك بشكل منفصل، يجب أن ندافع بشكل منفصل".

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وتابع "بشكل عام كانت مباراة جيدة جدا بالنسبة لنا، أفضل من المباريات التي خضناها في الأسابيع الماضية، وتيرة جيدة وتحكم جيد بالمباراة".

واستمر"الآن يتعلق الأمر بتعزيز مستوانا، لا يزال ليدنا مباراتين في دور المجموعات".

وأضاف "لقد تأهلنا إلى دور الـ 16، إنها خطوة أولى جيدة لكن مباريات خروج المغلوب تكون سريعة وعلينا أن نستعد لذلك، هناك فرق جيدة في البطولة ونحن أحد تلك الفرق".

بذلك الفوز ضمن بايرن ميونيخ التأهل لدور الـ 16 بعد الوصول للنقطة الـ 12 في صدارة المجموعة بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني برشلونة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ليلة الأبطال يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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