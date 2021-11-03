مخرج القمة لـ في الجول: 20 كاميرا وسيارات 4K لنقل المباراة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 11:24

كتب : بسام أبو بكر

عمرو السولية وشيكابالا - الأهلي والزمالك

كشف محمد نصر مخرج مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري، عن نقل المباراة بـ 20 كاميرا.

ويواجه الزمالك الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وقال نصر لـ FilGoal.com: "المباراة سيتم إخراجها بـ 20 كاميرا، ولأول مرة بسيارات نقل بجودة 4K".

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وأضاف "سيكون هناك واير كام (الكاميرا أعلى الملعب) واستيدي كام (حول الملعب)، وكذلك كاميرات على خط المرمى".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بـ 6 نقاط، ويليه الزمالك بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

الزمالك الأهلي في القمة في الدوري
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