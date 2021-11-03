ديبالا: أردت الاحتفال على طريقة بلاتيني في تلك المباراة

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا سبب احتفاله بهدفه في مرمى زينيت سان بطرسبرج الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني هدفين وصنع هدفا في الفوز الفريق الروسي قائدا يوفنتوس لحجز مقعده بشكل رسمي في ثمن النهائي.

وقال ديبالا عن احتفاله لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "بلاتيني قدوة لي ولكرة القدم، وآمل أنه أراه".

وأضاف "أردت الاحتفال بتلك الطريقة عندما سجلت في مرمى إنتر لكن الموقف لم يسمح في المباراة".

ديبالا احتفل بهدفه الأول في المباراة والذي مهد الفوز للسيدة العجوز بالاحتفال على طريقة ميشيل بلاتيني أسطورة يوفنتوس وفرنسا الأسبق، بعدما تخطى عدد أهدافه ووصل إلى 106 هدفا بقميص البيانكونيري.

بلاتيني احتج بتلك الطريقة بعد إلغاء هدفه الرائع في كأس سوبر إنتركونينتنال 1985 أمام أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني.

ديبالا سجل واحتفل على طريقة بلاتيني بعد تخطيه رقمه مع يوفنتوس ولكن بلاتيني احتفل بهذه الطريقة ليس للاحتفال بهدفه.❌ ميشيل بلاتيني كان يحتج على قرار الحكم بإلغاء هدفه الرائع أمام أرجينتوس جونيور في كأس إنتركونتننتال 1985🤯#ليلة_الابطال pic.twitter.com/XycUjzCQwN — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2021

وسجل ديبالا هدف التعادل ضد إنتر في دربي إيطاليا في الدقائق الأخيرة الأسبوع الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأكمل عن المباراة "لعبنا كفريق كبير وحققنا النتيجة المرغوبة، حققنا هدفنا الأول الآن".

وأتم "الآن نريد الذهاب إلى لندن من أجل حصد المركز الأول".

وتعد تلك المرة الثالث التي يفوز فيها يوفنتوس في أول 4 مباريات بدور المجموعات من دوري الأبطال بعد موسمي 1995-96 2004-05.

وتأهل يوفنتوس لدور الـ 16 من دوري الأبطال رفقة بايرن ميونيخ الذي تصدر المجموعة الخامسة.