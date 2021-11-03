ليفاندوفسكي: لم أتوقع أبدا أن ألعب وأسجل كثيرا في دوري أبطال أوروبا

شدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ على أنه لم يكن يتوقع أن يخوض الكثير من المباريات خلال مسيرته الكروية وتسجيل العديد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف وصناعة هدفا آخر.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "على الرغم من إنها كانت أمسية رائعة، ولكن لا أعرف لقد أهدرت ركلة جزاء لكنني لست قلقا حول ذلك فها يحدث أحيانا".

وتابع "لحسن الحظ لقد سجلنا أهدافا كثيرة وسجلت أنا بعضها، حصلنا على الثلاث نقاط وكان انتصارا شاملا".

وأضاف "لم أكن اعتقد مطلقا أنه يمكنني لعب الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا وتسجيل وصنع العديد من الأهداف، هذا شيء مميز".

هاتريك ليفاندوفسكي أوصله لهدفه الـ 81 في دوري أبطال أوروبا خلال 100 مباراة خاضها في المسابقة.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 12 هدفا خلال المباريات الـ 12 الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل ثمانية أهداف خلال أربع مباريات شارك فيها في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.