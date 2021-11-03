استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة القمة.. ومحاولات لنقل مباراة الجابون إلى الملعب

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال درويش لإذاعة أون سبورت: "أرضية الملعب ممتازة وجاهزة لاستضافة المباراة".

وشدد "كل الإمكانيات جاهزة، سواء كاميرات المراقبة أو غرف الملابس".

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وأكمل "لا مشكلة لدينا في استضافة الجماهير، لقد استضفنا جماهير بسعة الاستاد كاملة في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما وكأس أمم إفريقيا، لن يكون لدينا مشكلة في استضافة 1000 مشجع لكل فريق".

وكشف "لدينا اجتماع اليوم الأربعاء مع الرابطة وشركة تذكرتي لتحديد تفاصيل المباراة التنظيمية وأماكن جلوس الجماهير".

وأوضح "في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، استاد القاهرة هو ملعب الزمالك ومباراة القمة هي البداية. مبارياته المقبلة ستكون على الملعب".

وفي سياق آخر، كشف درويش عن محاولات لنقل مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم، إلى الاستاد التاريخي للكرة المصرية.

وقال درويش: "هناك محاولات لنقل المباراة (من استاد برج العرب) إلى استاد القاهرة، خاصة أن كارلوس كيروش حسبما علمت يريد اللعب على الاستاد".

الزمالك الأهلي في الدوري في القمة استاد القاهرة
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