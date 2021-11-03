رابطة الأندية: لا تغيير في ملعب القمة.. ولدينا طمع لزيادة عدد الجماهير بعد التوقف الدولي

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي باسمها، أنه لا تغيير في ملعب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة للدوري.

وقال سويلم لإذاعة "أون سبورت": "لا تغيير في ملعب المباراة حتى الآن".

وأوضح "يحضر المباراة ألف مشجع لكل فريق، نتعاون مع شركتين مميزتين في هذا الإطار وهما شركة تذكرتي والشركة الإفريقية لضمان دخول الجماهير".

وأكمل "حتى الآن مع عودة الجماهير لم يحدث أي خروج من النص، ما يجعلنا نطمع في زيادة عدد الجماهير عقب التوقف الدولي".

وأردف "الزمالك والأهلي لم يطلبا حكاما أجانب للمباراة لذا ستقام بتحكيم مصري".

وانتقل سويلم للحديث حول جلستي لجنة الشباب والرياضة في البرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن اتحاد الكرة، حيث قال النائب: "لم أحضر الجلستين احتراما للطرفين، سواء زملائي في مجلس النواب أو اتحاد الكرة الذي أمضيت فيه 7 سنوات".

واستدرك "للأسف اتحاد الكرة أصبح ذو سمعة سيئة منذ تولي اللجنة الخماسية، الانتقادات لم تبدأ من اليوم. أتوقع إقامة الانتخابات قبل نهاية العام الجاري".