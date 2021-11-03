سولشاير: رونالدو مثل مايكل جوردان.. ولا أحد يمكنه التشكيك في لاعبي يونايتد

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

رونالدو

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بمنقذه ومنقذ فريقه في مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كريستيانو رونالدو، مشبها إياه بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

وقال سولشاير عقب المباراة: "كريستيانو رونالدو بالنسبة لنا مثل مايكل جوردان في شيكاجو بولز".

وأردف "لا أحد يمكنه التشكيك في شخصية هؤلاء اللاعبين. هم لا يستسلمون ويواصلون المحاولة".

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وشدد "أجرينا بعض التغييرات ونجح الأمر. لقد كانت مباراة صعبة. تلك هي كرة القدم".

وأتم "الهدف الثاني كان جماعيا بتمريرات رائعة من الفريق. لعبنا 5 أو 6 تمريرات قبل الهدف".

وأنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد من تلقي خسارة أمام أتالانتا الإيطالي كادت تصعب موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاده للتعادل في الوقت القاتل.

وتعادل مانشستر يونايتد مع أتالانتا بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لينقذ كريستيانو رونالدو مرة أخرى مدربه أولي جونار سولشاير الذي تحوم حوله الشكوك بشأن استمراره في تدريب الشياطين الحمر.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال الإسباني وبفارق الأهداف فقط.

بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

أتالانتا مانشستر يونايتد ليلة الأبطال
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