رونالدو: لم نستسلم وكنا محظوظين في النهاية.. علينا مواصلة التحسن

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

رونالدو

أوضح كريستيانو رونالدو أن مانشستر يونايتد لم يستسلم حتى الدقيقة الأخيرة لكنهم كانوا "محظوظين" أمام أتالانتا.

الهداف التاريخي لـ دوري أبطال أوروبا أنقذ مانشستر يونايتد مرة أخرى من الهزيمة وسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وقال رونالدو عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، اتسم اللعب في بيرجامو بالصعوبة دائما، لكننا كنا واثقين حتى النهاية وأنا سعيد".

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وأضاف عبر شبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "لم نستسلم، وكنا واثقين حتى النهاية وهي نتيجة جيدة لنا، البداية كانت صعبة، نعرف أن أتالانتا سيضغط بقوة ولديهم مدرب رائع".

وأكمل "عندما كانت ألعب مع يوفنتوس كان من الصعب مواجهتهم، وكنا محظوظين في النهاية بعض الشيء لكنها كرة القدم".

وأتم "علينا مواصلة التحسن، لدينا لاعبون مختلفون ونظام مختلف وعلينا التأقلم سويا، وسيتطلب هذا الوقت ولدينا الوقت للتحسن وأن نصبح أفضل".

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تلقي خسارة أمام أتالانتا الإيطالي كادت تصعب موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاده للتعادل في الوقت القاتل.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال الإسباني وبفارق الأهداف فقط.

بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

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