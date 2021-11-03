فاتي: سنقاتل حتى النهاية والتأهل يتوقف علينا.. أهدي الهدف لأجويرو

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 00:43

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة ضد دينامو كييف

أعرب أنسو فاتي مهاجم برشلونة عن سعادته بتحقيق الفوز على دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتغلب برشلونة على دينامو كييف خارج ملعبه بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

وقال فاتي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "سعيد بكل تأكيد للمشاركة وتحقيق الفوز وسنقاتل حتى النهاية".

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وغاب فاتي عن أخر مباراتين لبرشلونة بسبب الإصابة ليشارك اليوم رغم شكوك حول مشاركته.

وأضاف "سنقدم كل شيء أمام بنفيكا ثم بايرن ميونيخ من أجل التأهل".

وتابع "التأهل يتوقف علينا الآن وسنقاتل من أجل ذلك، جميع اللاعبين متحدون".

وعن حالة إصابته أوضح "كان عليّ المشاركة في المباراة، جسديا ليس الأمر أفضل حالا ولكن أي لاعب يحب لعب هذه المباريات".

واختتم تصريحاته "أهدي هدفي إلى سيرجيو أجويرو بالتأكيد وأتمنى أن يعود سريعا".

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