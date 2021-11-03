محتفلا على طريقة بلاتيني بهدفه الملغي.. ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح زينيت

تفوق يوفنتوس الإيطالي على زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثامنة.

سجل أهداف يوفنتوس: باولو ديبالا (ثنائية) وفيدريكيو كييزا وألفارو موراتا، فيما سجل هدفي الضيوف: ليوناردو بونوتشي بالخطأ في مرماه وسردار أزمون.

فوز رفع رصيد البيانكونيري إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي تفوق على مالمو السويدي بهدف دون رد.

بينما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط من انتصار وحيد.

باولو ديبالا احتفل بهدفه الأول في المباراة والذي مهد الفوز للسيدة العجوز بالاحتفال على طريقة ميشيل بلاتيني أسطورة يوفنتوس وفرنسا الأسبق، بعدما تخطى عدد أهدافه.

بلاتيني احتج بتلك الطريقة بعد إلغاء هدفه الرائع في كأس سوبر إنتركونينتنال 1985 أمام أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني.

ديبالا سجل واحتفل على طريقة بلاتيني بعد تخطيه رقمه مع يوفنتوس ولكن بلاتيني احتفل بهذه الطريقة ليس للاحتفال بهدفه.❌ ميشيل بلاتيني كان يحتج على قرار الحكم بإلغاء هدفه الرائع أمام أرجينتوس جونيور في كأس إنتركونتننتال 1985🤯#ليلة_الابطال pic.twitter.com/XycUjzCQwN — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2021

وتعد تلك المرة الثالث التي يفوز فيها يوفنتوس في أول 4 مباريات بدور المجموعات من دوري الأبطال بعد موسمي 1995-96 2004-05.

بينما خسر زينيت مباراته التاسعة من آخر 11 مباراة له خارج قواعده في دوري أبطال أوروبا، إذ يعود آخر فوز للنادي الروسي إلى 2014 بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2.

التشكيل

قاد باولو ديبالا وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس.

أليجري دفع بالثنائي ويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي في خط الوسط، بدلا من رودريجيو بنتانكور وأرتور اللذان شاركا في لقاء هيلاس فيرونا بداية الأسبوع.

ويستون ماكيني وكييزا أساسيان.. وديبالا وموراتا يقودون هجوم يوفنتوس أمام زينيت سان بطرسبورج.📋#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/MOFG9bppFk — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة 11 سجل باولو ديبالا الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من كرة مرتدة من دفاع الضيوف.

ديبالا احتفل بالهدف على طريقة ميشيل بلاتيني أسطورة يوفنتوس السابق.

كما تخطى عدد أهداف الأسطورة الفرنسية صاحب الـ 104 هدفا مع السيدة العجوز في جميع المسابقات.

وفي الدقيقة 26 ومن عرضية سجل ليوناردو بونوتشي بالخطأ برأسية سكنت شباك تشيزيني الذي شاهد الكرة تسكن شباكه.

الدقيقة 37 شهدت هدفا سجله ألفارو موراتا لكن ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل كما اعتاد المهاجم الإسباني في دوري الأبطال.

وكاد ويستون ماكيني أن يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس لكن رأسيته لم تسكن الشباك مع تألق ستانيسلاف كريتسيوك في الدقيقة 41.

مهرجان أهداف

في الشوط الثاني تحصل يوفنتوس على ركلة جزاء انبرى لها ديبالا وسجلها بنجاح ووصل إلى الهدف 106 له مع يوفنتوس.

وساهم ديبالا في 9 أهداف في آخر 10 مباريات هذا الموسم مسجلا 6 أهداف وصنع 3، أكثر مما ساهم الموسم الماضي خلال 26 مباراة.

فيديريكو كييزا كاد أن يسجل في الدقيقة 64 لكن توغله ثم تسديدته مرت بجوار القائم.

الدقيقة 74 شهدت هدفا رائعا من كييزا الذي توغل من الجهة اليسرى وراوغ وسدد كرة أرضية على يمين الحارس معلنا ثالث أهداف السيدة العجوز.

أضاف ألفارو موراتا الهدف الرابع من مرتدة سريعة ليوفنتوس قادها رابيو الذي مرر عرضية إلى ديبالا الذي أرسل بينية إلى الإسباني مسددا كرة على يسار الحارس في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل الإيراني سردار أزمون هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 4-2 وينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس.