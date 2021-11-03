بايرن ميونيخ يتأهل بخماسية في شباك بنفيكا.. وفاتي يحيى آمال برشلونة في الصعود

حسم بايرن ميونيخ تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بينما قاد أنسو فاتي فريق برشلونة للفوز بهدف دون مقابل على دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بينما احتل برشلونة المركز الثاني برصيد 6 نقاط وجاء بنفيكا ثالثا بـ 4 نقاط ويتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

بايرن ميونيخ × بنفيكا

واصل بايرن ميونيخ اكتساحه لمنافسيه وتغلب على بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين ليحقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة ورفع أهدافه إلى 17 بينما استقبل هدفين فقط في أربع مباريات.

وكاد بنفيكا أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 16 عن طريق لوكاس فيريسيمو لكن تقنية الفيديو أثبتت وجود تسلل على اللاعب ليتم إلغاء الهدف.

ورد بايرن ميونيخ سريعا وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 26 برأسية رائعة.

وبعد ست دقائق فقط مرر ليفاندوفسكي كرة رائعة إلى سيرجي جنابري الذي سددها مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ونجح موراتو لاعب بنفيكا في تقليص الفارق في الدقيقة 38 برأسية رائعة على يسار مانويل نوير.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بايرن ميونيخ وسددها ليفاندوفسكي في الدقيقة 46 لكن تصدى لها حارس مرمى بنفيكا بنجاح.

وفي الشوط الثاني افتتح الفريق البافاري أهدافه سريعا بتسجيل ليروي ساني الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 49.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 61.

بينما قلص البديل داروين نونيز لاعب بنفيكا النتيجة في الدقيقة 74 ورد ليفاندوفسكي سريعا بهدف خامس في الدقيقة 84.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ 13 في أخر ثماني مباريات لعبها في دروي أبطال أوروبا وتصدر قائمة هدافي البطولة بـ 8 أهداف هذا الموسم.

دينامو كييف × برشلونة

بدأ برشلونة المباراة بضغط متواصل بحثا عن التقدم مبكرا وكاد أن يسجل ممفيس ديباي في الدقيقة الثامنة لكن نجح مدافع دينامو كييف في إنقاذ الهدف.

وفي الدقيقة 25 أنقذ تير شتيجن هدفا محققا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتوالت هجمات دينامو كييف من أجل التقدم وفي الدقيقة 28 مرت تسديدة كارلوس بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 32 أنقذ القائم رأسية لينجليه قبل أن يحتسب حكم اللقاء الكرة تسللا.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأنسو فاتي في الدقيقة 64 وبعد العودة إلى تقنية الفيديو ألغاها.

ونجح برشلونة في فك شفرة دفاعات دينامو كييف في الدقيقة 70 بعرضية أرضية من مينجويزا والتي شتتها الدفاع لتصل إلى أنسو فاتي داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل الشباك.

وتوالت هجمات دينامو كييف من أجل إدراك التعادل وأنقذ تير شتيجن أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 82.