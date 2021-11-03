رونالدو ينقذ سولشاير مجددا.. يونايتد يؤمن موقفه بتعادل في الوقت القاتل مع أتالانتا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

رونالدو أمام أتالانتا

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تلقي خسارة أمام أتالانتا الإيطالي كادت تصعب موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاده للتعادل في الوقت القاتل.

وتعادل مانشستر يونايتد مع أتالانتا بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لينقذ كريستيانو رونالدو مرة أخرى مدربه أولي جونار سولشاير الذي تحوم حوله الشكوك بشأن استمراره في تدريب الشياطين الحمر.

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وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال الإسباني وبفارق الأهداف فقط.

بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

وصف المباراة

تقدم أتالانتا في الدقيقة 12 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء عن طريق يوسب إيليستش أخطأ دي خيا في التصدي لها لتمر إلى الشباك.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بإصابة رافاييل فاران وخروجه ليشارك بدلا منه ماسون جرينوود.

وذلك بعدما عاد من الإصابة في المباراة السابقة أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد عدة تمريرات إلى أن وصلت الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي مررها بالكعب إلى رونالدو ليضعها في الشباك.

في الشوط الثاني عاد أتالانتا للتقدم في الدقيقة 57 عن طريق دوفان زاباتا بعدما انفرد بمرمى دافيد دي خيا.

وانتظر الحكم للتأكد من صحة اللعبة وعدم وجود تسلل، قبل أن يعود ويؤكد على الهدف.

وشارك إدينسون كافاني ودوني فان دي بيك وجادون سانشو بدلا من راشفورد وماكتوميناي وبرنو فيرنانديز من أجل تنشيط الهجوم.

وفي الدقائق المتبقية حاول مانشستر يونايتد الهجوم بقوة وإحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى.

ليأتي الحل بقدم رونالدو في الوقت بدلا من الضائع، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من جرينوود.

لتذهب الكرة إلى شباك أتالانتا ولم يستطع الحارس التصدي لها.

وينجح مانشستر يونايتد في تحقيق تعادلا هاما في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فياريال × يانج بويج

في المباراة الأخرى بالمجموعة نجح فياريال الإسباني في الفوز على يانج بويز السويسري بثنائية دون رد.

ليصل فياريال إلى النقطة 7 بالتساوي مع مانشستر يونايتد وفي المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يانج بويز عند النقطة 3 في المركز الرابع.

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