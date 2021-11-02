رئيس رابطة الأندية: عقوبات رادعة في انتظار أي تجاوز في القمة.. ولسنا طرفا في قضية شيكابالا

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أنه سيكون هناك عقوبات رادعة ضد أي تجاوز خلال مباراة الجولة الثالثة بين الزمالك والأهلي.

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس: "هناك مسؤولية كبيرة على أعضاء المنظومة الكروية لنبذ التعصب. أي هتافات منافية خلال القمة ستعني عقوبات على النادي مثلما تنص لائحة العقوبات".

وأضاف "سيكون هناك عقوبات رادعة في انتظار أي تجاوز أو خروج عن الروح الرياضية، واثق جدا من قدرة الجماهير على ضبط النفس وتحمل المسؤولية".

وعن الأزمة الخاصة بعقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك فقال: "أي عقوبات انضباطية صادرة عن اتحاد الكرة الموسم الماضي ملزمة لنا مثل إيقاف علي ماهر أو شيكابالا، لسنا طرفا أو جهة تنفيذ في ذلك الأمر".

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وأتم "سيكون هناك لجنة فنية في المستقبل القريب لاختيار أفضل لاعب في كل جولة وكذلك جوائز له".