انتهت ليلة الأبطال - دينامو كييف (0)-(1) برشلونة.. بايرن ميونيخ (5)-(2) بنفيكا

يحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق بنفيكا ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة.

ويحتل بايرن ميونيخ الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما بنفيكا ثانيا بـ 4 نقاط وبرشلون ةفي المركز الثالث بـ 3 نقاط ويتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

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دينامو كييف (0)-(1) برشلونة

نهاية المباراة

ق82 تير شتيجن ينقذ التعادل

ق70 جوووووول أنسو فاتي

ق65 تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق64 ركلة جزاء لبرشلونة بعد التدخل على فاتي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 القائم ينقذ دينامو كييف قبل أن يحتسب الحكم تسللا

ق28 هجمات دينامو كييف تتوالى ولكن هذه المرة بجوار القائم

ق25 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا

ق22 ضغط برشلونة يتواصل وتسديدة من بوسكيتس لكن بعيدة عن المرمى

ق8 ديباي يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

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بايرن ميونيخ (5)-(2) بنفيكا

نهاية المباراة

ق84 جووووول ليفاندوفسكي يسجل الهاتريك

ق74 جوووووول نونيز يقلص الفارق

ق61 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل هدفا رابعا

ق49 جووووول ليروي ساني يسجل الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 ركلة جزاء ضائعة من ليفاندوفسكي

ق38 جوووول هدف تقليص الفارق عن طريق موراتو لاعب بنفيكا

ق32 جوووووول جنابري يضيف الثاني

ق26 جوووول أول من ليفاندوفسكي

ق16 هدف ملغي لبنفيكا بسبب التسلل

انطلاق المباراة