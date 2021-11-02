زياش يسجل هدف تشيلسي الـ 500 في الأبطال وفوز صعب على مالمو

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

تشيلسي - مالمو

قاد المغربي حكيم زياش تشيلسي الإنجليزي للفوز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على حساب مالمو السويدي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، مسجلا هدف البلوز رقم 500 في دوري أبطال أوروبا.

وزاحم تشيلسي نظيره يوفنتوس الإيطالي في الصدارة برصيد 9 نقاط لكن يتبقى للسيدة العجوز مواجهة تبدأ بعد قليل ضد زينيت الروسي لحساب المجموعة الثامنة.

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التشكيل

اعتمد توماس توخيل على كاي هافيرتز في الهجوم لتعويض غياب الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

وبدأ حكيم زياش في مركز الجناح ومن الناحية الأخرى كالوم هودسون أودوي.

وصف المباراة

المباراة في مجملها كانت هادئة واتسمت بمحاولات لـ تشيلسي من أجل حصد الـ 3 نقاط.

في الدقيقة 11 سدد ماركوس ألونسو كرة من على حدود منطقة الجزاء جاءت بعيدة عن مرمى الفريق السويدي.

وبعد 8 دقائق أرسل لوفتس تشيك تسديدة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة.

محاولات تشيلسي تواصلت فأرسل زياش عرضية ارتدت له مرة أخرى فسدد على الطائر وتصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 21.

مع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء منع حارس مالمو كاي هافريتز من تسجيل الأول من انفراد تام.

عاد ألونسو مرة أخرى وسدد كرة تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 34، لتصل عدد تسديدات للبلوز إلى 14.

وعلى عكس أحداث المباراة كاد توماس بينا أن يخطف هدف التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة على الطائر لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني ومن عرضية أودوي أودع حكيم زياش الكرة في الشباك في الدقيقة 56.

وأصبح أودوي أول لاعب تحت 21 عاما يصنع في مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال مع تشيلسي.

كما أصبح حكيم زياش أفضل هداف مغربي في دوري الأبطال برصيد 8 أهداف بالتساوي مع مواطنه مروان الشماخ لاعب أرسنال وبوردو السابق.

هدف زياش هو الأول له منذ أن سجل في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي أمام فياريال.

هدف يحمل رقم 500 لـ تشيلسي في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

هدأت أحداث المباراة كاد روديجر برأسية قوية أن يسجل هدف البلوز الثاني في الدقيقة 68 شتتها الحارس أحمدوزيتش من على خط المرمى.

الدقائق التالية شهدت تغييرات من كلا الفريقين، وهدأت أحداث المباراة أكثر وأهدر هافريتز انفرادا بعد مراوغة الحارس لكنه سدد خارج الشباك وأطلق الحكم صافرة النهاية.

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