انتهت ليلة الأبطال - أتالانتا (2)-(2) يونايتد.. تعادل قاتل بقدم رونالدو

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد أتالانتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا الإيطالي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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أتالانتا (2)-(2) مانشستر يونايتد

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 92: جووووول رونالدو والتعادل في الوقت القاتل

ق 57: جوووول زاباتا والثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووول رونالدو والتعادل

ق 36: إصابة فاران وخروجه ونزول جرينوود

ق 12: جووووول إيليستش والهدف الأول لأتالانتا

انطلاق المباراة

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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد زينت الروسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

يوفنتوس (4)-(2) زينيت

ق 90: جووووول زينيت والثاني عن طريق أزمون

ق 84: جوووووول موراتا والرابع

ق 74: جوووول كييزا والثالث

ق 58: جوووول ديبالا والثاني من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 26: جوووول التعادل بونوتشي بالخطأ في مرماه

ق 14: جوووول ديبالا والأول ليوفنتوس

انطلاق المباراة

مانسشتر يونايتد أتالانتا دوري أبطال أوروبا
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