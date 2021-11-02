وكالة الأنباء الفرنسية: اتهام جديد لـ بلاتر وبلاتيني بالاحتيال

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

بلاتر

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة سويسرية قد وجهت إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) الفرنسي ميشيل بلاتيني بارتكاب جرائم بينها "الاحتيال"، بحسب ما أعلن المدعي العام السويسري.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء بحسب AFP، أن "كليهما متهم بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري من فيفا بشكل غير قانوني لبلاتيني".

وبالتالي، تم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لتقرير ما إذا كانت ستحاكم الرئيسين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة "الإدارة غير العادلة" و"سوء الائتمان" و"الدفع غير المشروع"، في قضية تعود إلى العام 2011 وأدت إلى إنهاء مسيرتيهما المهنيتين.

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ولفت البيان السويسري إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس فيفا آنذاك بلاتر بين عامي 1999 و2002.

وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري (187400 يورو في ذلك الوقت) "كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل".

جوزيف بلاتر فيفا ميشيل بلاتيني
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