تشكيل يوفنتوس - تغيير ثنائي الوسط وموراتا وديبالا أساسيان أمام زينيت

يقود باولو ديبالا وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس في مواجهة زينيت سان بطرسبرج الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ماسيميليانو أليجري المدير الفني دفع بالثنائي ويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي في خط الوسط، بدلا من رودريجيو بنتانكور وأرتور اللذان شاركا في لقاء هيلاس فيرونا بداية الأسبوع.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم أيضا تشيلسي الإنجليزي ومالمو السويدي برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك زينيت الروسي 3 نقاط.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو

الوسط: فيدريكيو كييزا – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – فيدريكيو بيرنارديسكي

الهجوم: باولو ديبالا – ألفارو موراتا

وكان يوفنتوس قد تفوق في لقاء الجولة الماضية على الأراضي الروسية بهدف ديان كولوسيفسكي.