تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وراشفورد يقودان الهجوم أمام أتالانتا في دوري الأبطال

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

رونالدو - مانشستر يونايتد

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يوناتيد بالثنائي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد في هجوم فريقه لمواجهة أتالانتا.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

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المرمى: دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – إريك بايلي – هاري ماجواير – رفاييل فاران – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماركوس راشفورد – كريستيانو رونالدو

بينما جاء تشكيل أتالانتا:

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: خوسيه بالومينو – مريح ديميرال – مارتن دي رون

الوسط: يواكيم ماهيلي – تيون كوبمينيرس – ريمو فرويلر – دافيدي زاباكوستا

الهجوم: يوسيب إيليسيتش – دوفان زاباتا – ماريو باساليتش

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن فياريال الإسباني.

أتالانتا مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
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