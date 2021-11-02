تشكيل برشلونة - عودة دي يونج وفاتي أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

أعلن سيرجي بارخوان المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي والذي شهد عودة فرينكي دي يونج وأنسو فاتي.

ويغيب جيرارد بيكيه للإصابة بينما يشارك بدلا منه كليمينت لينجليه بجوار إريك جارسيا.

وتشهد دكة البدلاء تواجد الثنائي عثمان ديمبيلي ورنالد أرواخو بعد رجوعهما من الإصابة.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا – كليمينت لينجليه – إريك جارسيا – خوردي ألبا

خط الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس - نيكو - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: أنسو فاتي – ممفيس ديباي

ليلة الأبطال تشكيل برشلونة فاتي دي يونج
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