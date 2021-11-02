كرة يد - دودو يعلن إصابته بالرباط الصليبي وغيابه لأخر الموسم

أعلن أحمد هشام دودو نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق نيم الفرنسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم الجاري.

وكان دودو قد تعرض لإصابة قوية الأسبوع الماضي أمام تولوز في الدوري الفرنسي وأثبتت التقارير الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبالتالي يغيب أحمد هشام دودو عن بطولة أمم إفريقيا المقرر لها في يناير المقبل بسبب الإصابة.

وكتب دودو عبر حسابه الشخصي: "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعرضت لقطع في الرباط الصليبي وأغيب لنهاية الموسم".

وتابع "لأكون صريحا، عندما سقطت كنت خائفا جدا، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أي شيء لركبتي وافترضت أنني سأغيب لمدة 3 أسابيع كحد أقصى".

وأضاف دودو "بعد بضعة أيام كشف التقرير الطبي عن إصابتي وغيابي لمدة 6 أشهر أو أكثر، كنت في حالة صدمة ورفض".

وواصل نجم منتخب مصر لليد "أردت التوقف عن استخدام العكاز وقلت لنفسي هذا ليس صحيحا لكن بدأت ببطء في قبول الفكرة".

واختتم "أتمنى وأعلم أنني سأعود أقوى إن شاء الله وأشكر الجميع على رسائلكم الطيبة ودعمكم، وأسعى تحويل هذه الانتكاسة إلى عودة".