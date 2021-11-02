مران الزمالك – أوباما يشارك في التدريب كاملا.. وتألق شيكابالا في التقسيمة

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 20:22

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما في توسكر

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في مران الفريق كاملا، قبل 4 أيام من مواجهة الأهلي في قمة الجولة الثالثة للدوري.

وكان أوباما قد غاب عن فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0، بسبب إصابة عضلية خفيفة.

وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

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وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك على هامش المران.

وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على اللعب بشكل سريع ثم التحرك بدون كرة، حيث قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال الفقرة في أكثر من مناسبة.

ثم خاض الفريق تقسيمة قوية في جزء من الملعب، وشهدت تقسيمة اللاعبين تألقا كبيرا للرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، يوسف أوباما، أيمن حفني، وسيف الدين الجزيري لاعبو الفريق، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وواصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

كما خاض سيسيه مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك أوباما في القمة في الدربي الأهلي
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