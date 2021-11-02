الإصابة تبعد ديست عن قائمة مواجهة برشلونة ضد دينامو كييف

خرج سيرجينو ديست ظهير برشلونة من قائمة الفريق لمواجهة دينامو كييف بسبب الإصابة.

وكان ديست ضمن قائمة الفريق الكتالوني قبل أن يخرج في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابة.

ويحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ سيرجي بارخوان المدير الفني المؤقت أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة بمفاجأة غياب ديست.

ورغم أن ديست الظهير الأيمن للفريق إلا أنه كان يخوض المباريات الأخيرة في مركز الجناح.

ومن المقرر أن يعود أنسو فاتي إلى تشكيل برشلونة من جديد بعد غياب في مباراتين بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

أما دينامو كييف فيتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.