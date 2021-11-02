انتهت ليلة الأبطال - مالمو (0) (1) تشيلسي.. فوز هادئ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالمو وتشيلسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة ضمن مواجهات المجموعة الثامنة والتي تضم أيضا يوفنتوس الإيطالي وزينيت الروسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 68: عرضية لتشيلسي حولها روديجر برأسية قوية ولكن تصدى لها المدافع أحمدوزيتش وشتتها من على خط المرمى.

ق 56: جوووووووووووول زياش الهدف الأول بعرضية من أودوي من الجهة اليمنى يودعها زياش بسهولة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: كرة طولية يسددها توماس بنييا بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم.

ق 35: 14 تسديدة على مرمى مالمو من لاعبي تشيلسي.

ق 34: تسديدة من ماركوس ألونسو من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 29: الحارس يتصدى لانفراد كاي هافريتز ويمنع البلوز من الأول.

ق 21: تسديدة قوية من حكيم زياش على الطائر من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 19: تسديدة لوفتس تشيك من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

ق 11: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من ماركوس ألونسو لكن بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة