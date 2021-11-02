تقارير: إحتارين والاكتئاب الحاد.. وتضارب حول تفكيره في الاعتزال

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

محمد إحتارين - يوفنتوس

يفكر محمد إحتارين لاعب سامبدوريا المُعار من يوفنتوس في الاعتزال.

يوفنتوس تعاقد مع اللاعب صاحب الأصول المغربية صاحب الـ 19 عاما وأعاره مباشرة إلى سامبدوريا.

وبحسب موقع "كالتشيوميركاتو" فأن اللاعب يفكر في الاعتزال بعدما غاب عن الأنظار في محيط يوفنتوس وسامبدوريا وغادر مدينة جنوى لأسباب عائلية.

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وعاد اللاعب إلى هولندا مرة أخرى، وأشارت التقارير إلى أنه يعاني من اكتئاب حاد منذ وفاة والده في 2019.

في المقابل أشار الصحفي الهولندي "ريك إلفرينك" بأن اللاعب لا يفكر في الاعتزال.

وقال ريك عبر تغريدة على "تويتر": "محمد إحتارين يريد التوقف عند سامبدوريا. حقيقة أنه يريد بالفعل تعليق أحذية كرة القدم، كما ورد في إيطاليا، لم يتم التخطيط لها حتى وقت قريب ولم يتم التعرف عليها بعد من قبل مصادر حول لاعب إيندهوفن السابق. قد يرحل من 1 يناير".

وعاد اللاعب إلى هولندا الشهر الماضي وأفادت صحيفة "تيليخراف" أنه مشكوك في عودته إلى إيطاليا مرة أخرى.

إحتارين لم يخض أي مباراة مع سامبدوريا إذ يزيد وزنه 5 كيلوجرامات والتزم بجدول لاستعادة لياقته البدنية.

وبحسب روبرتو دافيرسا مدرب سامبدوريا فأن اللاعب كان سيكون جاهزا لمواجهتي كالياري وسبيتزيا في منتصف أكتوبر الماضي.

صحيفة "voetbalzone" أشارت إلى أن اللاعب يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد في إيطاليا ولا يريد العودة لـ سامبدوريا.

كما كشف أن اللاعب رُصد أكثر من مرة في الحياة الليلية في العديد من المدن.

ولم يتخذ يوفنتوس وسامبدوريا ل أي موقف رسمي حتى الآن بخصوص اللاعب.

إحتارين انضم لـ يوفنتوس الإيطالي من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025.

الهولندي صاحب الأصول المغربية يشغل مركز صانع الألعاب ويمكنه أيضا اللعب جناح سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى.

ووفقا للتقارير فأن اللاعب وقع على عقد بمقابل يتراوح بين 5-6 ملايين يورو.

ويعد إحتارين أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ إيندهوفن في المسابقات الأوروبية بعمر 17 عاما و303 يوما.

بقميص بي إس في خاض اللاعب البالغ 19 عاما 74 مباراة وسجل 10 أهداف.

محمد إحتارين يوفنتوس سامبدوريا
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