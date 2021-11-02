تشكيل تشيلسي - هافيرتز يقود هجوم تشيلسي أمام مالمو في دوري الأبطال
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يقود كاي هافريتز هجوم تشيلسي في مواجهة مالمو السويدي في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل البلوز المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بالعلامة الكاملة.
فيما يتذيل مالمو السويدي الترتيب بدون رصيد ودون تسجيل أي هدف.
تشكيل تشيلسي
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر
الوسط: سيزار أزبيليكويتا – لوفتس تشيك – جورجينيو – ماركوس ألونسو
الهجوم: كالون هودسون أودوي – كاي هافيرتز – حكيم زياش
ويغيب عن صفوف تشيلسي كل من ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وماسون ماونت بسبب الإصابة.
وكان تشيلسي قد فاز ذهابا برباعية دون مقابل.