تشكيل تشيلسي - هافيرتز يقود هجوم تشيلسي أمام مالمو في دوري الأبطال

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي

يقود كاي هافريتز هجوم تشيلسي في مواجهة مالمو السويدي في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل البلوز المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بالعلامة الكاملة.

فيما يتذيل مالمو السويدي الترتيب بدون رصيد ودون تسجيل أي هدف.

أخبار متعلقة
مدافع تشيلسي يتحدث عن إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية مستغلا تعثر ليفربول وسيتي.. تشيلسي يحكم قبضته على الصدارة بثلاثية في نيوكاسل سيتي يقضي على برايتون في 20 دقيقة ويواصل مطاردة تشيلسي أرسنال يمر من ليدز في كأس الرابطة بمشاركة النني.. وركلات الترجيح تنصر تشيلسي

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: سيزار أزبيليكويتا – لوفتس تشيك – جورجينيو – ماركوس ألونسو

الهجوم: كالون هودسون أودوي – كاي هافيرتز – حكيم زياش

ويغيب عن صفوف تشيلسي كل من ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وماسون ماونت بسبب الإصابة.

وكان تشيلسي قد فاز ذهابا برباعية دون مقابل.

تشيلسي تشكيل تشيلسي ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يوفنتوس - تغيير ثنائي الوسط وموراتا وديبالا أساسيان أمام زينيت 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك لـ في الجول: أرسلنا استفسارا لاتحاد الكرة حول إمكانية مشاركة شيكابالا ضد الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وراشفورد يقودان الهجوم أمام أتالانتا في دوري الأبطال 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة - عودة دي يونج وفاتي أمام دينامو كييف في دوري الأبطال 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - دودو يعلن إصابته بالرباط الصليبي وغيابه لأخر الموسم 37 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك – أوباما يشارك في التدريب كاملا.. وتألق شيكابالا في التقسيمة 55 دقيقة | الدوري المصري
الإصابة تبعد ديست عن قائمة مواجهة برشلونة ضد دينامو كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - مالمو (0) (1) تشيلسي.. جووووووووووووووول زياش ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 4 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي