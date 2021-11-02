تشكيل تشيلسي - هافيرتز يقود هجوم تشيلسي أمام مالمو في دوري الأبطال

يقود كاي هافريتز هجوم تشيلسي في مواجهة مالمو السويدي في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل البلوز المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بالعلامة الكاملة.

فيما يتذيل مالمو السويدي الترتيب بدون رصيد ودون تسجيل أي هدف.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: سيزار أزبيليكويتا – لوفتس تشيك – جورجينيو – ماركوس ألونسو

الهجوم: كالون هودسون أودوي – كاي هافيرتز – حكيم زياش

ويغيب عن صفوف تشيلسي كل من ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وماسون ماونت بسبب الإصابة.

وكان تشيلسي قد فاز ذهابا برباعية دون مقابل.