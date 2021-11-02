بثنائية كهربا وحسام حسن.. الأهلي يهزم المرج وديا

تغلب فريق الأهلي على المرج بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم.

واستضاف ملعب مختار التتش اللقاء الودي ضمن استعدادات الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل ثنائية الأهلي محمود كهربا افتتح التسجيل قبل أن يعادل المرج النتيجة وتقدم حسام حسن للأحمر من جديد.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة الودية كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد

الوسط: أحمد عبد القادر - عمار حمدي - حسين الشحات - طاهر محمد

الهجوم: محمود كهربا - محمد شريف

وشارك كهربا في اللقاء كاملا بينما شارك محمد شريف في الشوط الأول وحسام حسن في الشوط الثاني.

وغاب محمد الشناوي عن اللقاء الودي واكتفى بالجري حول الملعب خوفا من تفاقم الإصابة.

بينما شارك مصطفى شوبير في المباراة كاملة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري بعد جولتين برصيد ست نقاط متقاسما الصدارة مع الزمالك وبيراميدز.