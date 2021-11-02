كرة سلة - برئاسة أبو فريخة.. الجمعية العمومية توافق على التزكية وتعتمد مجلس الإدارة

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة

اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة عصر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد من أجل اعتماد الميزانية واختيار مجلس إدارة جديد.

وتم اختيار مجلس الإدارة بالتزكية للدورة المقبلة من 2021 إلى 2024.

وحضر الاجتماع 34 هيئة من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 43 يحق لهم الحضور وخلال الاجتماع تمت الموافقة على البنود المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع.

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ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع على فوز أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المرشحين للدورة الانتخابية 2021-2024 بالتزكية.

وبانتخاب مجلس الإدارة الجديد أصبح التشكيل كالتالي:

مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة

عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة

خالد القوصي عضو مجلس إدارة

إيهاب محسن عضو مجلس إدارة

رحاب الغنام عضو مجلس إدارة

حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة

محمد فتحي عضو مجلس إدارة

حمدي المناع عضو مجلس إدارة

كما وافقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق والميزانية المنتهية وتقرير المراقب العام للاتحاد المصري لكرة السلة.

كرة سلة الاتحاد المصري مجدي أبو فريخة
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