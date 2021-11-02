أبو جريشة لـ في الجول: اللجنة الفنية قامت بدورها.. الإسماعيلي يحتاج للاستقرار

شدد علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي، أن اللجنة الفنية التي كان يترأسها قامت بدورها في النادي على الوجه المطلوب.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "اللجنة كان دورها القيام بكل ما يخص الفريق حتى يتم انتخاب إدارة جديدة".

وشدد "اللجنة نجحت في توفير فريق يستطيع أن يقدم ما تنتظره الجماهير".

وأردف "ولكن، ذلك لن يحدث إلا بعد توفير الاستقرار الكامل والهدوء لكل العناصر".

وأتم "الفريق في حاجة للاستقرار وهذا دور القائمين على النادي في المرحلة التالية".

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري.