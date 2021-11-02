الشناوي يغيب عن ودية الأهلي والمرج ويكتفي بتدريبات قبل المباراة

اكتفى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بالتدريبات قبل انطلاق مباراة فريقه الودية ضد المرج.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي وديا ضد المرج في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وغاب الشناوي عن المباراة واكتفى بالتدريب قبلها فقط، بينما تولى مصطفى شوبير حراسة مرمى الأهلي خلال المواجهة.

وفضل الشناوي عدم المشاركة في المباراة حتى لا تتجدد إصابته، ولا تزال مشاركته في القمة محل دراسة من الجهاز الفني بقيادة موسيماني مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أكد على تعافي الشناوي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف عبد الحفيظ أن الشناوي تعافى تماما قبل مباراة البنك الأهلي، لكن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به وأنه سيتواجد بشكل طبيعي أمام الزمالك في القمة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي، بفارق الأهداف فقط عن الزمالك وبيراميدز.