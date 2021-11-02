بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم.. انطلاق كأس زد لـ البادل يوم 5 نوفمبر

تنطلق بطولة كأس زد لرياضة البادل، يومي 5-6 نوفمبر المقبل بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم.

وكشف نادي زد أنه ذلك في ضوء حرص النادي على إدخال رياضات جديدة تناسب مختلف الاهتمامات، وتحفيز كافة المراحل العمرية على ممارسة الرياضة.

ويلعب ببطولة كأس زد لرياضة البادل 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، وهم فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا من (الأرجنتين)، بابلو ليما المصنف الخامس من (البرازيل) فرانكو ستوباشوك المصنف السادس من (الأرجنتين)، أليكس رويز المصنف رقم 7 من (الأرجنتين)، ميغيل لامبرتي المصنف رقم 8 (الأرجنتين)، أرتورو كويلو المصنف رقم 9 (إسبانيا) ، خافيير جاريدو المرتبة 10 (إسبانيا) ، جونزالو روبيو (أسبانيا).

ويتيح نادي زد الرياضي، للجماهير المهتمين بمتابعة البطولة الدخول مجانًا، وستقام المباريات يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 نوفمبر المقبل من الساعة 5.30 مساءً حتى 9 مساءً، ومن المنتظر أن يحضر المباريات سفراء من دول إسبانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك.

وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب وهي الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من أربعة لاعبيين ويتطلب ممارستها، استخدام مضارب صلبة لا تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.