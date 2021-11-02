مؤتمر جوارديولا: أهتم بمواجهة كلوب بروج أكثر من دربي مانشستر

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يعطي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أهمية كبيرة لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، أكثر من دربي مانشستر المرتقب ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

سيتي الذي خسر من كريستال بالاس 0-2 على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي سيستقبل الفريق البلجيكي في رابع جولات مرحلة المجموعات، ثم يونايتد في قمة الجولة 11 من الدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فريق بروج سيكون أفضل، ستكون مباراة مختلفة تماما، علينا أن نتحسن وإلا سيتم معاقبتنا".

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وأضاف "مباراة بروج أكثر أهمية بكثير من مواجهة يونايتد، ستكون هذه المباراة خطوة رائعة للأمام للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

سيتي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج المجموعة بلا نقاط.

واستمر "في الدوري الإنجليزي هناك العديد من المباريات، أما في دوري الأبطال فهناك ست مباريات فقط منها ثلاث مباريات متبقية".

وتابع بيب "في نفس تلك الفترة من الموسم الماضي تم استبعادنا من الترشيحات للتتويج بالدوري، لم يكن لدينا خيار وفي النهاية حققنا اللقب".

وأكمل "يمكنك أن تفوز أو تخسر في كرة القدم. ما يهمني هو الطريقة التي نلعب بها. كانت الهزيمة من كريستال بالاس يوم السبت صعبة".

وواصل "نحن نعرف الجدول ومدى صعوبة المباريات، نريد أن ننهي هذه الفترة بشكل جيد قبل التوقف الدولي أمام بروج ويونايتد".

وأوضح المدرب الإسباني أن فريقه لا يعاني من أي إصابات قبل مواجهة بروج.

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